Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sporting goléo y ascendió a Primera en el femenino

El rojinegro superó 3 a 0 en el partido de promoción.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

15 de diciembre de 2025,

Sporting ganó la serie de Promoción y jugará en Primera en 2026. (Foto: Rodrigo Nistal).

Sporting lo hizo. Logró el objetivo de ascender a la Primera División de fútbol femenino de la Liga del Sur.

El rojinegro superó por 3 a 0 a Petroquímicos y jugará el 2026 en la categoría principal. Con dos goles se Sofía Mattos y uno de Denisse Ayón el equipo de nuestra ciudad se quedó con la victoria.

Las dirigidas por Marcelo Beltrán ganaron la serie de Promoción con autoridad, al superar a su rival por 2 a 1 en el primer partido y golearlo el fin de semana para sellar su ascenso.

Con un rendimiento colectivo en crecimiento a lo largo del año, Sporting llegó en su mejor versión al momento más importante de la temporada y, pese a caer en las finales ante Empleados de Comercio, en la Promoción no dejó dudas para concretar su objetivo; de estar en la elite del femenino de la Liga del Sur.

