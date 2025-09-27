Liga del Sur: Sporting con urgencia de victoria recibe a Bella Vista

Sporting, que se encuentra último y sin victorias en el Clausura de la Liga del Sur, buscará esta tarde su primer triunfo cuando reciba a Bella Vista por la sexta fecha del torneo.

El partido comenzará a las 15:30 en el estadio “Enrique Mendizábal”, sin público visitante.

El rojinegro se encuentra en la lucha por evitar el descenso y la promoción, un punto por encima de Olimpo y con la misma cantidad de unidades que San Francisco.

Toda la fecha

Sábado 15.30hs

Olimpo – Huracán

Domingo 15.30hs

Sporting – Bella Vista

Villa Mitre – San Francisco

Lunes 16hs

Liniers – Libertad

Posiciones: 1°). Huracán, 10; 2°). Libertad, 8; 3°). Bella Vista, Villa Mitre y San Francisco, 7; 6°). Liniers y Olimpo, 5; 8°). Sporting, 4.