Liga del Sur: la primera victoria del clausura para Rosario fue una goleada

Rosario recuperó la memoria y logró su primera victoria en el Clausura del Promocional de la Liga del Sur. El tricolor se despachó con una goleada y derrotó 5 a 1 a Dublín en cancha de Comercial.

Tomás Vázquez anotó el primer gol a los 51 minutos y luego ampliaron Nahuel Cornou (74, 85 y 90 ) y Nahuel Gregorachuk (77.).

A los 79 fue el descuento del equipo bahiense por intermedio de Matías San Martín.

Con este resultado los dirigidos por Federico Gómez Peña treparon al tercer puesto, a 5 de La Armonía y Comercial, que ganaron sus tres compromisos.

Toda la fecha

Sansinena 2 – Pacífico de Cabildo 1

Tiro Federal 0 – Comercial 1

Rosario 5 – Dublín 1

Pacífico de Bahía Blanca 0 – La Armonía 2

Posiciones: 1°). La Armonía y Comercial, 9; 3°). Rosario y Sansinena, 4; 5°). Pacífico de Cabildo, 3; 6°). Tiro Federal, 2; 7°). Dublín y Pacífico de Bahía Blanca, 1.