Liga del Sur: fecha de victorias para Rosario y Sporting en el femenino

Rosario y Sporting aprovecharon la decimosexta fecha del torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur. Los equipos de nuestra ciudad siguen consolidados en los puestos de playoff.

Rosario Puerto Belgrano tuvo que batallar para superar por 1 a 0 a Pacífico de Bahía Blanca. Valentina Cavalli de penal anotó el gol del equipo de Horacio Raya.

Tampoco la tuvo fácil Sporting, que debió remontar el partido ante San Francisco. Fue victoria 3 a 1.

Ariana Adassus, que puso en ventaja a San Francisco en el escenario rojinegro. Las locales reaccionaron rápido. . Sofía Mattos hizo el empate y Rocío Troncoso puso el marcador 2 a 1 para las locales antes del final del primer tiempo.

Sol Anachuri, marcó el tercero en el complemento para las de Marcelo Beltrán.

Tricolores y rojinegras se ubican en puestos de playoff y el próximo fin de semana jugarán el clásico puntaltense.

La fecha se disputó parcialmente ante la suspensión de Estrella de Oro - Asociación Empleados de Comercio, Huracán - Liniers y Olimpo - Pacífico de Cabildo por alerta meteorológica.