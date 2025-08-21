Vía Punta Alta / Obras Sociales

Las farmacias de Coronel Rosales suspenden la atención a afiliados a IOSFA

La medida se extiende por 96 horas. Se debe a atrasos en los pagos.

Nicolás Pereyra
21 de agosto de 2025,

Farmacia de IOSFA.

Desde ayer y por el resto de la semana las farmacias adheridas al Colegio de Farmacéuticos de Coronel Rosales suspendieron la atención a afiliados de IOSFA.

La medida se tomó tras una reunión que mantuvieron los afiliados.

En declaraciones a Radio Rosales, la presidente del Colegio, Elizabeth Olivera confirmó que la demora de los pagos en los últimos tres meses, definió el cese de la cobertura farmacéutica por el plazo de 96 horas.

“Es una situación que nadie desea”, dijo Olivera.

Mencionaron que el último pago corresponde al mes de abril. “Por lo que un medicamento despachado el 1 de mayo, lleva 112 días sin ser pagado. Esto hace la situación insostenible”, afirmaron.

“Los descuentos van del 40 al 100% del total, costo que están afrontando los farmacéuticos. Realizamos todos los reclamos correspondientes y agotamos las instancias de diálogo”.

