La Escuela Secundaria N°1 tendrá un nuevo edificio

En conferencia de prensa el intendente Rodrigo Aristimuño junto al Subsecretario de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, firmaron el acuerdo para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°1 que funcionada en Mitre al 800.

La inversión supera los 1.600 millones de pesos y en un plazo de 300 días se realizará en Bernardo de Irigoyen al 1.200.

El nuevo edificio tendrá 840 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En la planta baja, se proyecta un acceso semicubierto, hall de entrada, circulación con núcleo de escalera, sector administrativo con dirección y secretaría, cocina-buffet, sala de máquinas, preceptoría, grupo sanitario, tres aulas y patio.

La planta alta contará con una sala multimedios, gabinete, grupo sanitario y depósito.

“Es una obra esperada por más de 50 años por nuestra comunidad educativa. Es una muestra concreta de lo que logramos cuando sumamos fuerzas para transformar la educación en Coronel Rosales”, afirmó Aristimuño.