La escuela de Educación Artística de Coronel Rosales tiene abierta su preinscripción

La Escuela de Educación Artística N°1 informó que tiene abiertas las preinscripciones para el nuevo ciclo lectivo 2026.

La Escuela ofrece enseñanza de arte para niños y niñas, gratuitos, desde los 5 a 11 años: Plástica, Iniciación Musical, Iniciación Literaria y Expresión Dramática.

Las clases se dictan los martes y jueves por la mañana de 8:30 a 11:30; y por la tarde los lunes y miércoles de 13:30 a 16:30.

También se dictan talleres para adolescentes desde los 12 años.

Los interesados en realizar la pre inscripción lo pueden realizar en el siguiente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vwxdZsPc9aSWjpDFqGH3ACxb83fvxTMLQCtVcVXDYw3fMw/viewform?fbclid=IwY2xjawN3VpZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZcWFyeHl3RE9zNXZYUUF6AR6tdPFc6Jy_zCbg0eLh3_4w_aZtFekN6AEOPSj1LhtPKDkHjfCCXnPejKz3sg_aem_GULC9B5JaeMnGmhiRz48uQ

Por información comunicarse al 435153 o bien dirigirse personalmente a la sede de la Escuela en San Luis 75 los lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 16:30 horas o los martes y jueves en el horario de 8:30 a 11:30.

La Escuela depende de la Dirección General de Cultura y Educación por lo que es libre y gratuita, con cupos limitados.