La Escuela de Aprendices tiene nuevos egresados

En el Salón de Actos “Comodoro Martín Rivadavia” de la Base Naval Puerto Belgrano, se realizó la ceremonia de cierre del ciclo lectivo 2022 de la Escuela de Aprendices.

La regente de estudio, Roxana Díaz manifestó en su discurso: “Hoy, al despedirnos, me siento convencida de que hemos logrado la finalidad que nos proponemos año a año: formar y capacitar con una base teórico-práctica a jóvenes en distintos oficios para su inserción en el mundo laboral”.

“Estamos agradecidos a los alumnos que confiaron en este proyecto y a los docentes por su alto compromiso, que a diario entregan lo mejor de ellos en cada clase; y al cuerpo de profesionales que trabajaron a la par de alumnos y docentes”.

“A los egresados les quiero decir: el futuro es incierto, pero tengan la certeza que el esfuerzo no es en vano. Los esperan grandes cosas, no se olviden de las enseñanzas que han recibido, no solo intelectuales, sino aquellas que los ayudaron y los ayudarán a ser mejores personas”, concluyó.

Se entregaron distinciones por parte de la Armada Argentina, del Municipio de Coronel de Marina Leonardo Rosales y de entidades gremiales, a aquellos alumnos que tuvieron el mejor desempeño académico en cada una de las especialidades.

Para el cierre, también recibieron diplomas de egresados quienes durante el año realizaron los cursos de Carpintería Naval, Máquinas Navales, Estructuras Navales, Motores Navales, Electrónica Naval y Electricidad Naval.

El acto fue presidido por el Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Comodoro de Marina Néstor Darío Peretti, acompañado por el Jefe de la Base Naval Puerto Belgrano, Comodoro de Marina Martín Laborda Molteni, y por el Intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset.