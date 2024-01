Incendio en el merendero: “Ya había recibido amenazadas que lo iban a prender fuego”

En diálogo con Radio Rosales Ramona Obregón, referente del merendero Sapucay que sufrió un incendio de importantes dimensiones el pasado domingo, se refirió a lo sucedido. “Me enteré porque me avisaron que se estaba quemando el comedor, cuando estábamos atendiendo el negocio de mi hijo. Tenemos cámaras y vimos que eran 3 menores”.

“Alguien debe pensar que nosotros molestamos. Nosotros hacemos esto de corazón, entre 80 y 90 chicos vienen al comedor”, agregó.

Ramona contó que su familia no le permitió aún ingresar a las instalaciones del merendero. “Dicen que es un desastre, no quiero ni pensar en eso. Llevo 16 años con el merendero y hace 10 que funciona como estaba hasta ahora”.

“Ahora los chicos que venían no van a poder venir, porque está todo quemado”, dijo entre llantos.

Obregón contó que ya había recibido amenazas sobre que le iba a quemar el comedor. “Yo pensaba que no iba a pasar. Ahora mi familia me dice que tengo que estar preparada para entrar, nunca pensé que esta gente podía llegar a tanto. Solo me pregunto, cuándo voy a poder darles de comer de nuevo a los chicos”, finalizó.