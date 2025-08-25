Vía Punta Alta / Día del niño

Gran festejo en la Base Naval Puerto Belgrano por el Día del niño

Será este domingo 31 de agosto de 13 a 18 hs. en el estadio de deportes, ingresando por el Puesto N°2. Invitan a Punta Alta y a la región a participar gratuitamente.

Viviana Montenegro
25 de agosto de 2025,

La Base Naval Puerto Belgrano, año tras año, se suma con más alternativas y juegos para todas las familias. Con entrada libre y gratuita por el Puesto Nº2 (Colón e Irigoyen), se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, el festejo del Día del niño. Invitan a Punta Alta y a la región a participar.

El evento será de 13 a 18 hs. en el estadio de deportes.

Los más pequeños participarán de sorteos con grandes premios. Los números se van a entregar hasta las 16 hs. Solicitan llevar reposera y equipo de mate.

Habrá agua caliente gratuita. Colocarán baños químicos. Se contará con inflables, kermesse, metegol, jenga gigante, patatenis penales y muchos más. Acompañarán los perros de guerra y paseos a caballo.

Además, los presentes disfrutarán de shows musicales y la presentación de personajes conocidos por los más pequeños. Se servirá chocolate, pochoclos y golosinas gratuitas para los niños presentes. Se contará con un buffet de la Obra Taller Stella Maris. También se presentará la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano.

Por último, estarán de visitas los Capybaras.

Entrevista con el Teniente de Navío, Diego Wurm

