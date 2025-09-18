Gas: Milei busca quitar el beneficio de zona fría para la región

El Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que encabeza Javier Milei, prevé un cambio radical en los subsidios a las tarifas de gas y con esta medida Coronel Rosales, Bahía Blanca y la región verían modificado el cuadro tarifario.

El presidente intenta eliminar el beneficio ampliado en el 2021 y que incluía a 3 millones de hogares, los que quedarían afuera del subsidio. La medida de 2021, justifican, alcanza a distritos cuya temperatura media ronda los 15°C.

“Es intención del Gobierno Nacional volver al cuadro de subsidios del año 2002, que incluye Región Patagónica, la Puna y Malargüe en Mendoza.

Sobre el tema el intendente Rodrigo Aristimuño indicó: “Significa un aumento inmediato y muy fuerte en el bolsillo de nuestros vecinos. En una ciudad como la nuestra, donde los inviernos son largos y las temperaturas muchas veces son más bajas que el promedio provincial, el gas no es un lujo: es una necesidad básica”.

En tanto que el concejal de Bien Común, Daniel Medina agregó: “Impactaría en Rosales generando una impagable suba de Tarifas de Gas de más del 40% a valores actuales. Todo el arco político local debe manifestarse en defensa de la Zona Fría. Podemos tener miradas políticas distintas pero los beneficios que recibimos debemos defenderlos con uñas y dientes”.