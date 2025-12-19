Finalizó la obra de repavimentación en calle De la Madre

Desde el Municipio informaron que concluyó la pavimentación de calle De la Madre en el tramo que va de Buchardo y Jujuy. La intervención no estaba entre las obras programadas, pero se incluyó en lugar del sector de Rivadavia al 500.

Desde su cuenta de la red social X, el intendente Rodrigo Aristimuño explicó: "Inicialmente, estos trabajos estaban previstos para otra arteria. Sin embargo, tras evaluar el estado de la calle De la Madre, que ya no admitía más parches ni bacheos, se decidió redefinir la intervención y priorizar esta traza".

“Son decisiones que se toman escuchando a los vecinos, analizando el territorio y actuando donde la obra resulta más urgente y eficiente”, agregó.

La comuna destacó: “esta decisión apunta a optimizar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades más urgentes, garantizando obras duraderas que mejoren las condiciones de circulación para vecinos.