Vía Punta Alta / Feria

Feria Navideña en Punta Alta

Se llevará a cabo este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, a partir de las 19 horas en la Plaza General Belgrano. Además, habrá actividades culturales y recreativas.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

21 de diciembre de 2025,

Feria Navideña en Punta Alta
Feria Navideña en Punta Alta

Este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, a partir de las 19 horas en la Plaza General Belgrano se llevará a cabo una Feria Navideña.

“Durante las tres jornadas se podrán disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, con feria de artesanías, manualidades, arte y diseño, promoviendo el consumo local y el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad”, indicaron desde el Municipio.

La programación incluirá además actividades culturales y recreativas.

El 21 de diciembre, desde las 18 horas, se presentarán bandas en vivo, entre ellas PASC (Punta Alta Social Club), La Transa, Forja, Kroma y Briana Smith.

Los días 22 y 23 de diciembre, a partir de las 19 horas, se realizará micrófono abierto, brindando un espacio de expresión para artistas locales.

En tanto, el 22 de diciembre, desde las 20 horas, se llevará adelante una clase abierta de Mix Dance, a cargo de Mel Monteleone.

“La Feria Navideña propone un espacio de encuentro para disfrutar de la magia de la Navidad, compartir actividades al aire libre y acompañar la producción local en vísperas delas fiestas”, agregaron.

Temas Relacionados

MÁS DE Feria
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS