Exigen a ABSA soluciones urgentes en pleno centro de Punta Alta

A partir de una iniciativa del PRO se solicita a la empresa inmediata intervención ante los desbordes cloacales en las primeras cuadras de calle Irigoyen.

3 de octubre de 2025,

En la última sesión del Concejo Deliberante quedó aprobado por unanimidad el proyecto de resolución presentado por la concejal del PRO, Natalia García Luna, por el que se exige a ABSA una inmediata intervención ante los desbordes cloacales en las primeras dos cuadras de Irigoyen, pleno centro de la ciudad.

“Desde hace más de un mes, comerciantes y vecinos de la zona vienen denunciando sin éxito la falta de respuesta de la empresa prestataria, pese a la gravedad del problema: líquidos cloacales desbordando sobre la vía pública, olores nauseabundos, riesgo sanitario, e incluso ingreso de efluentes al interior de locales comerciales”, explicó García Luna.

La edil calificó la situación como insostenible. “Atenta contra la salud pública, la actividad comercial y el tránsito peatonal y vehicular”, dijo.

“ABSA tiene la responsabilidad de garantizar un servicio seguro y eficiente, y no puede seguir mirando para otro lado”, afirmó.

En la presentación se pide la presencia de un camión desobstructor, cuadrillas técnicas y un estudio integral de la infraestructura de cañerías con la finalidad de evitar futuros colapsos.

De lo remitido Concejo Deliberante se giraron copias la Autoridad del Agua (ADA) y al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de que se exijan a ABSA el cumplimiento de sus obligaciones.

“Lo importante es que todos los bloques acompañaron este reclamo. Demostramos que cuando se trata de defender la salud y la calidad de vida de los vecinos, trabajamos en unidad más allá de las diferencias políticas”, destacó García Luna.

