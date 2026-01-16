Vía Punta Alta / Verano 2026

Están en marcha las Escuelas Abiertas de Verano

El programa que llevan adelante el Municipio y Jefatura Distrital de Educación se realiza en 8 sedes y asisten alrededor de 400 alumnos de Coronel Rosales.

Nicolás Pereyra

16 de enero de 2026,

Desde comienzo de año está en marcha en Coronel Rosales el programa Escuelas Abiertas de Verano, que llevan adelante el Municipio y Jefatura Distrital de Educación.

En el distrito se encuentran activas 8 sedes, a las que asisten alrededor de 400 alumnos. El intendente Rodrigo Aristimuño se reunió con el Inspector Jefe de Educación Regional Claudio Martini, el Jefe Distrital Hernán Beltramo, y el Director de Gestión Académica Martín Cáceres, para evaluar el desarrollo de las actividades.

“Trabajamos sobre distintos ejes de gestión articulada, con el objetivo de seguir fortaleciendo y acompañando el desarrollo de la educación en Coronel Rosales a lo largo de este año”, indicó a través de su red social.

“Creemos en el trabajo conjunto y en el diálogo permanente como herramientas fundamentales para construir políticas educativas que acompañen a nuestros jóvenes y generen más oportunidades para el presente y el futuro”, agregó.

