Están en marcha las Escuelas Abiertas de Verano

Desde comienzo de año está en marcha en Coronel Rosales el programa Escuelas Abiertas de Verano, que llevan adelante el Municipio y Jefatura Distrital de Educación.

En el distrito se encuentran activas 8 sedes, a las que asisten alrededor de 400 alumnos. El intendente Rodrigo Aristimuño se reunió con el Inspector Jefe de Educación Regional Claudio Martini, el Jefe Distrital Hernán Beltramo, y el Director de Gestión Académica Martín Cáceres, para evaluar el desarrollo de las actividades.

“Trabajamos sobre distintos ejes de gestión articulada, con el objetivo de seguir fortaleciendo y acompañando el desarrollo de la educación en Coronel Rosales a lo largo de este año”, indicó a través de su red social.

“Creemos en el trabajo conjunto y en el diálogo permanente como herramientas fundamentales para construir políticas educativas que acompañen a nuestros jóvenes y generen más oportunidades para el presente y el futuro”, agregó.