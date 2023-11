El puntaltense Juan Manuel Tucci fue ganador en la noche de los Premios Alumni

El periodista puntaltense Juan Manuel Tucci fue, junto a su compañera Candela Leiga y la señal Deportv, ganador en la entrega de los tradicionales premios Alumni que se realizó en el predio Lionel Messi que posee la AFA en Ezeiza, por las transmisiones de futsal.

En la premiación el Alumni de Oro fue para el arquero de River Plate y del seleccionado argentino campeón mundial en Qatar 2022, Franco Armani, y el mismo galardón le fue otorgado también al anfitrión de la velada, el presidente de AFA, Claudio Tapia.

En diálogo con Vía Punta Alta Juanma expresó: “Es, una gran alegría. de por si me considero un privilegiado por poder trabajar de lo que me gustan y ganar un premio por lo que hago es especial. Yo no era una persona que conocía de futsal, apenas sabia algunas reglas y me fui adaptando con el correr del tiempo. y la verdad que si bien es un deporte que te atrapa por lo emocionante, más te atrapa por la calidad de gente que integra la disciplina. Como dije en mis redes ayer en Deportv somos una gran familia, y eso sin dudas se nota al aire”.

Los Premios Alumni

El Premio Alumni es entregado anualmente desde 2002 al presente por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CIDEDFA) en reconocimiento a colegas, jugadores, entrenadores, medios periodísticos e instituciones vinculados al fútbol local. En la elección de los homenajeados participan los dirigentes de todas las divisionales del fútbol argentino. La denominación del premio es un homenaje al extinto Alumni Athletic Club, equipo fundado en 1884 y precursor de los torneos de fútbol organizados en el país, además de haberse considerado el nombre como oportuno para lograr una inmediata identificación con este deporte.

