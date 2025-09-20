El merendero “Sapucay” reabrirá sus puertas en Punta Alta

Pasó más de un año, cuando un incendio intencional dejara a 70 chicos que comían en el Merendero Sapucay, sin un lugar físico.

Ramona Obregón junto a su equipo, renacieron de las cenizas y no se dejaron vencer. Entre la solidaridad y el trabajo cotidiano, reinauguraran el merendero en calle Jesús María 1.245 (barrio Ciudad Atlántida). Será el próximo sábado 27 de septiembre a las 11 horas.

“Luego, nos trasladaremos a la placita ubicada en Diagonal Sarmiento 725, donde festejaremos el Día del Niño con muchas actividades: Juegos para los chicos Regalos Una gran choripaneada. Los invitamos a traer el termo y el mate, para disfrutar de una tarde diferente, en comunidad, con alegría y unión”, indicó Ramona.