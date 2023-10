El diputado Asseff visitó Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano

El diputado nacional y presidente de la comisión de defensa nacional Alberto Asseff visitó Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano. Fue recibido por Nicolás Aramayo, candidato a intendente de Juntos por el Cambio.

Durante su permanencia en nuestro distrito el legislador y Aramayo se reunieron con vecinos para dialogar sobre diferentes temas, entre ellos el reclamo de jubilados y pensionados de nuestra ciudad que solicitan ser incluidos dentro del 40% de bonificación por Zona Austral.

En el encuentro por este tema estuvo presente la diputada provincial Abigail Gómez, quien presentó el proyecto de ley por el que solicita que jubilados y pensionados nacionales de Rosales, Bahía Blanca y Villarino accedan a este beneficio. Al respecto, Asseff se comprometió a llevar el reclamo a las comisiones de presupuesto y previsión social para dar continuidad al tema. “No vamos a dejar de impulsar y buscar que esto llegue al recinto y van a tener justicia los vecinos que piden ser incluidos en la bonificación”, aseguró.

Otro tema abordado en el legislador nacional fue el referido a las Fuerzas Armadas. “Tenemos el compromiso de restaurar la defensa nacional y sus capacidades, la jerarquización remunerativa del personal militar es de suma importancia y su presupuesto es fundamental”, dijo.

En otro punto destacó la importancia que tiene para nuestro país recuperar la capacidad productiva para las Fuerzas Armadas, con un trabajo de cooperación y proyección de los talleres y arsenales, a la vez que señaló la importancia de jerarquizar al personal militar y recuperar la capacidad submarina.

En relación a las próximas elecciones Asseff indicó: “Acá estamos, no somos terceros excluidos, somos un equipo que es parte de la solución y no del problema. No tenemos nada que ver con el régimen actual que nos ha traído a esta decadencia. Venimos a realizar un cambio histórico, ordenado respaldado y por sobre todo en equipo, un cambio posible; el otro es un salto al vacío, la contracara del populismo hoy vigente”.

Por su parte Nicolás Aramayo valorizó la presencia del presidente de la Comisión de Defensa. “Es muy importante que un diputado nacional venga a conocer las realidades y necesidades de nuestros vecinos y dar su acompañamiento a todo un equipo de campaña que viene trabajando para ganar las elecciones de octubre”, afirmó.