El Concejo Deliberante aprobó el aumento de tasas

Será de un monto superior al 20%. Resta el visto bueno de la Asamblea de Mayores Contribuyentes

23 de diciembre de 2025,

Concejo Deliberante Punta Alta.

Ayer el Concejo Deliberante de Coronel Rosales dio aprobación a un aumento de tasas de un 20% para el próximo año.

El mismo se dio en la Sesión Preparatoria que modifica la Ordenanza Fiscal e Impositiva que tendrá vigencia a partir de 2026.

En un principio el Departamento Ejecutivo propuso un incremento de más del 30%, sin embargo la unanimidad del cuerpo deliberativo, dio el visto bueno para que sea superior al 20%.

La administración que encabeza Rodrigo Aristimuño presentó además la propuesta para crear una Tasa de Fortalecimiento de la Protección Ciudadana, por mayoría fue desaprobada.

Esta tasa, preveía que un 20% se destine a Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

Además de esto, el Intendente quedó facultado para aumentar de manera bimestral los tributos, de acuerdo al índice inflacionario que difunda el CREEBBA; tal como viene sucediendo.

Con esta media sanción, resta la aprobación de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que podría realizarse antes de fin de año.

