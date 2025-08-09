Egresaron cabos enfermeros de la Escuela de Suboficiales de la Armada

El viernes por la mañana el el Director de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), Capitán de Navío Eduardo Mateo, presidió la Ceremonia 126° de Egreso de Cabos Enfermeros.

El Capitán Mateo pronunció palabras alusivas. “Hoy culmina para ustedes una etapa fundamental: la formación básica. A partir de este instante comienzan a transitar la senda profesional dentro de esta gloriosa institución (…) Hoy lucen una jineta que distingue su esfuerzo y perseverancia: son cabos segundo de la Armada Argentina”, expresó.

“Deben sentirse orgullosos porque han demostrado disciplina y compromiso en el camino educativo recorrido, dando cuenta de una férrea vocación de servicio”, agregó.

El director de la ESSA estuvo acompañado por el Director General del Hospital Naval Puerto Belgrano, Capitán de Navío Roberto Ibañez.

La ceremonia contó con la presencia de la Plana Mayor de la Escuela, personal militar, docentes, personal civil del Instituto, familiares de los aspirantes y autoridades civiles y militares de la zona.

Fuente: Gaceta Marinera