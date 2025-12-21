Detectaron fallas en la obra de la Terminal y será intervenida nuevamente en el período de garantía

El Municipio de Coronel Rosales informó que tras una evaluación técnica realizada sobre la obra de pavimentación ejecutada en el sector de la Terminal de Ómnibus, se detectaron fallas en la carpeta asfáltica colocada.

“De acuerdo a los análisis preliminares, las patologías observadas podrían estar vinculadas a variables técnicas propias del proceso de elaboración y colocación del asfalto, como la temperatura del material o el porcentaje de agua, lo que afectó el correcto comportamiento de la carpeta una vez finalizada la obra”, indicaron.

“Ante esta situación, y dado que la obra se encuentra en período de garantía, se dispuso que a partir del 5 de enero de 2026 se lleven adelante los trabajos correspondientes para su correcta reparación”, agregaron.

Las tareas previstas incluyen la extracción de la carpeta asfáltica existente, la reparación de la base y la posterior colocación de una nueva carpeta, garantizando las condiciones técnicas adecuadas.

Desde el Municipio se aclara que estas intervenciones no representarán ningún costo para el Estado local y se realizan con el objetivo de asegurar la calidad, durabilidad y seguridad de una obra estratégica para la ciudad.

“El gobierno municipal reafirma su compromiso con el control técnico de las obras públicas y con la correcta ejecución de los trabajos, velando por el uso responsable de los recursos y por soluciones definitivas para los vecinos”, finalizaron.



