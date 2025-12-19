Coronel Rosales continuará con el beneficio de Zona Fría

En la Cámara de Diputados se rechazó por amplia mayoría la eliminación del beneficio de Zona Fría, una medida que había generado gran preocupación en Coronel Rosales y la región. La decisión parlamentaria confirmó la continuidad del régimen especial de tarifas de gas para la región.

La votación se dio en el marco del tratamiento del Presupuesto, donde el oficialismo logró la aprobación general, aunque no consiguió sostener algunos artículos polémicos (Discapacidad y financiamiento universitario). Entre ellos, quedó descartada la posibilidad de avanzar con la quita del esquema que reconoce condiciones climáticas de amplias zonas del país y establece una facturación diferencial.

Fuente: LB