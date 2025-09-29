Continúa la moratoria para la regularización de deudas municipales en Coronel Rosales

Continúa vigente el Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributarias.

“El el objetivo es brindar a los vecinos la oportunidad de saldar deudas municipales mediante importantes beneficios”, indicaron.

Este régimen especial contempla facilidades de pago para regularizar tasas, derechos, contribuciones, intereses y recargos vencidos hasta el 31 de diciembre de 2024, e incluso deudas del año en curso con vencimiento hasta el 30 de abril de 2025. Se aclara que las multas del Juzgado Municipal de Faltas están excluidas del plan.

Modalidades de regularización:

Bloque 1 – Deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019

• Pago al contado: condonación del 80% de recargos, intereses y multas.

Bloque 2 – Deudas vencidas al 31 de diciembre de 2024

• Pago al contado: condonación del 70% de recargos, intereses y multas.

• Planes de pago: con diferentes porcentajes de condonación según anticipo y cantidad de cuotas (40%, 30% y 20%).

Bloque 3 – Deudas vencidas al 30 de abril de 2025

• Pago al contado: condonación del 50%.

• Plan de pago: con anticipo y hasta cinco cuotas, con una condonación del 30%.

“El acogimiento al régimen implica el reconocimiento expreso de la deuda y el desistimiento de cualquier recurso administrativo o judicial vinculado”, agregaron.

Consultas y adhesión, presencialmente en Murature 530, por WhatsApp: 2932-469426 o e-mail: regularización@mcr.gob.ar