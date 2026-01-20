Continúa el Operativo de Documentación en Pehuen Co

El Registro Provincial de las Personas continúa con el Operativo de Documentación en la localidad de Pehuen Co. Será hasta el jueves 22 de enero en la Plaza Carrasco (Espora y Villanueva) de 18 a 22hs. La atención es por orden de llegada y para todos los ciudadanos que soliciten el trámite.

“Para que los vecinos y vecinas puedan acceder de manera ágil y cercana a una amplia variedad de trámites”, indicaron desde el Municipio de Coronel Rosales.

Trámites disponibles