Continúa el Operativo de Documentación en Pehuen Co

Será hasta el jueves 22 de enero en la Plaza Carrasco (Espora y Villanueva) de 18 a 22hs. La atención es por orden de llegada y para todos los ciudadanos que soliciten los trámites.

Viviana Montenegro
20 de enero de 2026,

El Registro Provincial de las Personas continúa con el Operativo de Documentación en la localidad de Pehuen Co. Será hasta el jueves 22 de enero en la Plaza Carrasco (Espora y Villanueva) de 18 a 22hs. La atención es por orden de llegada y para todos los ciudadanos que soliciten el trámite.

“Para que los vecinos y vecinas puedan acceder de manera ágil y cercana a una amplia variedad de trámites”, indicaron desde el Municipio de Coronel Rosales.

Trámites disponibles

  • DNI
  • Pasaporte
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre-Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Inicio de trámite de cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

