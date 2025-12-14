Concierto Navideño Solidario a beneficio de la Capilla incendiada en Pehuen Co

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo un Concierto Navideño Solidario, organizado en adhesión a la restauración de la Capilla Sagrada Familia que fue incendiada en Pehuen Co. El evento será a las 20.30 horas, en la Parroquia Sagrado Corazón de Punta Alta (Saavedra 607).

Participarán el Coral Punta Alta, el Grupo Vocal CantArte, entre otros.

Durante el concierto se dispondrán urnas para quienes deseen colaborar. También se podrá realizar un aporte mediante transferencia al alias AYUDA.IGLESIA.PEHUEN.

Desde la organización invitan a la comunidad a sumarse para disfrutar de una noche de música y acompañar una causa solidaria.