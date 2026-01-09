Concejal rosaleño participará de la audiencia de ABSA para debatir la suba del servicio del agua

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales, Pablo Gómez, confirmó que participará este viernes de la audiencia pública convocada por ABSA.

La provincia de Buenos Aires convocó para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente el nuevo régimen tarifario.

El pedido es para que desde febrero haya un ajuste del 40% en promedio. Además, indicaron que, “el objetivo es hacer una tarifa más progresiva. Es decir que paguen más las propiedades de mayor valuación fiscal, y que los ajustes sean bimestrales”.

De acuerdo a la empresa, la estructura de costos ha sufrido un aumento del 4.144% desde fines de 2018 hasta septiembre de este año, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1.499%.

Desde el bloque rosaleño informaron que, “ la participación tendrá como objetivo exponer la situación crítica que atraviesa Punta Alta en materia de agua potable y sistema cloacal , una problemática que se arrastra desde hace años y que ha generado reclamos vecinales constantes, presentaciones formales y pronunciamientos del propio Concejo Deliberante”.

Asimismo, remarcaron que, “no corresponde avanzar en aumentos tarifarios cuando el servicio es irregular, deficiente y presenta riesgos sanitarios, y que la prioridad debe ser garantizar el acceso al agua potable, el saneamiento y un plan de obras serio para Punta Alta. Finalmente, señalaron que la presencia del bloque en la audiencia pública buscará dejar asentado formalmente el reclamo de los vecinos de la ciudad y exigir a ABSA y a las autoridades provinciales respuestas concretas, plazos de obra y un plan de emergencia efectivo”.