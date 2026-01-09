Vía Punta Alta / Salud

Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos

La pequeña puntaltense padece una cardiopatía muy compleja desde bebé y tras varias cirugías, continúa con los controles en Buenos Aires. Además, su mamá Belén vende tartas. Contacto 2932-539868. Alias: catalina.hermosa.64

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

9 de enero de 2026,

Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos
Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos

La pequeña Catalina padece una cardiopatía muy compleja desde los 2 meses de vida. Le realizaron tres cirugías. Su salud sigue teniendo complicaciones y cada vez que necesita viajar a control o para internación, su mamá Belén Reynoso debe vender rifas. También ofrece tartas.

“Es muy probable que vuelvan a operar a Cata. Ya tenemos un turno en el Garrahan y nos darán fecha de cirugía. Hoy nuevamente necesito de todos primero. Oración por mi Cata. Los pasajes no son el problema, si el poder viajar y aguantar en Buenos Aires el tiempo que sea necesario. Tenemos fecha de ida, pero no de regreso, por eso nuevamente tomo pedidos de tartas frutales (frutilla, banana split y durazno) tamaño 26cm a 20 mil pesos”, indicó Belén.

Además, vende una rifa a 3 mil pesos. Los premios son una crema y perfume a elección de NATURA, un pollo más un kilo de chorizo más una gaseosa y tres tartas frutales. Contacto 2932-539868. Alias: catalina.hermosa.64

Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos
Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos

Temas Relacionados

MÁS DE Salud
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS