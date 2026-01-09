Cata debe ir al Hospital Garrahan y su mamá vende rifas para los gastos

La pequeña Catalina padece una cardiopatía muy compleja desde los 2 meses de vida. Le realizaron tres cirugías. Su salud sigue teniendo complicaciones y cada vez que necesita viajar a control o para internación, su mamá Belén Reynoso debe vender rifas. También ofrece tartas.

“Es muy probable que vuelvan a operar a Cata. Ya tenemos un turno en el Garrahan y nos darán fecha de cirugía. Hoy nuevamente necesito de todos primero. Oración por mi Cata. Los pasajes no son el problema, si el poder viajar y aguantar en Buenos Aires el tiempo que sea necesario. Tenemos fecha de ida, pero no de regreso, por eso nuevamente tomo pedidos de tartas frutales (frutilla, banana split y durazno) tamaño 26cm a 20 mil pesos”, indicó Belén.

Además, vende una rifa a 3 mil pesos. Los premios son una crema y perfume a elección de NATURA, un pollo más un kilo de chorizo más una gaseosa y tres tartas frutales. Contacto 2932-539868. Alias: catalina.hermosa.64