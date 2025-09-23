El grupo Esperanza y Lucha para Superar al Alzheimer (E.L.S.A.) llevará a cabo una nueva charla de capacitación para Cuidadores y Familiares de personas con Alzheimer u otras patologías similares.
Será gratuitamente este viernes 26 de septiembre a las 14.30 hs en Brown 128 (altos) de Punta Alta. Abierto a toda la comunidad. Se entregará certificado extendido por el Grupo E.L.S.A.
“El cuidado de personas con Alzheimer u otras patologías similares es un desafío que no tiene por qué afrontarse en soledad. Esta capacitación está pensada para brindar herramientas útiles, contención y un espacio de intercambio para cuidadores y familiares”, indicaron.
La actividad durará 2 horas y media. Inscripción previa. Cupo limitado.
Inscribite: https://forms.gle/EcWPrSXsJvMesFyo9