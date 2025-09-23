Vía Punta Alta / Talleres

Capacitación para Cuidadores y Familiares de personas con Alzheimer

Se llevará a cabo gratuitamente este viernes 26 de septiembre a las 14.30 hs en Brown 128 (altos) de Punta Alta. Inscripción previa. Abierto a toda la comunidad. Se entregará certificado extendido por el Grupo E.L.S.A.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

23 de septiembre de 2025,

Capacitación para Cuidadores y Familiares de personas con Alzheimer
Capacitación para Cuidadores y Familiares

El grupo Esperanza y Lucha para Superar al Alzheimer (E.L.S.A.) llevará a cabo una nueva charla de capacitación para Cuidadores y Familiares de personas con Alzheimer u otras patologías similares.

Será gratuitamente este viernes 26 de septiembre a las 14.30 hs en Brown 128 (altos) de Punta Alta. Abierto a toda la comunidad. Se entregará certificado extendido por el Grupo E.L.S.A.

“El cuidado de personas con Alzheimer u otras patologías similares es un desafío que no tiene por qué afrontarse en soledad. Esta capacitación está pensada para brindar herramientas útiles, contención y un espacio de intercambio para cuidadores y familiares”, indicaron.

La actividad durará 2 horas y media. Inscripción previa. Cupo limitado.

Inscribite: https://forms.gle/EcWPrSXsJvMesFyo9

Temas Relacionados

MÁS DE Talleres
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS