Capacitación en Pehuen Co de Reanimación Cardiopulmonar y Maniobra de Heimlich. Será este martes 23 de diciembre a las 10hs. en el Playón Municipal de la localidad balnearia.

El Municipio de Coronel Rosales, en conformidad con la Ordenanza N° 4350, recuerda a los titulares de establecimientos gastronómicos que es requisito obligatorio contar con al menos un integrante del personal capacitado en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Maniobra de Heimlich.

“Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de dicha normativa y garantizar la seguridad sanitaria durante la temporada, se invita a la capacitación teórico-práctica que será dictada por el Cuerpo de Guardavidas”, indicaron.

“Se solicita la asistencia del personal designado para certificar los conocimientos requeridos y brindar un servicio seguro a la comunidad y al turismo”, agregaron.