Este lunes por la tarde se llevó a cabo en el club Altense la Fiesta del Deporte 2025. Allí fueron distinguidos deportistas de distintas disciplinas individuales y grupales, en un total de 55 ternas, en las que en la mayoría se eligió a un destacado por sobre el resto.

En la entrega de diplomas y medallas colaboraron los periodistas de varios medios de comunicación, como Vía Punta Alta.

Candela Cerrudo fue elegida como la deportista 2025 de Coronel Rosales. La atleta paralímpica oriunda de Villa Arias, fue destacada por segundo año consecutivo. La joven obtuvo dos medallas de Oro en el Gran Prix de México 2025.

La organización del evento fue del Municipio de Coronel Rosales.