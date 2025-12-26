Buscan establecer en Punta Alta la efeméride del “Día del orgullo por la maternidad”. Se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 18 hs en el arco de la plaza Belgrano. Invitan a las familias con sus bebés, las madres de corazón, entre otros.

Marcela Hereñú le manifestó a Vía que, “a partir de la escasa taza de natalidad, podríamos homenajear a las pocas valientes madres que se animan a serlo. Sin tener casi pares, con toda una sociedad hostil a su alrededor. Quiero hacer una efeméride. Día del orgullo por la maternidad y sería el último domingo del año”.

“Que les sirva a las neo madres a modo de balance positivo como meta personal. Pese a su cansancio, su falta de sueño, entre otros. Destacar el orgullo por haber dado paso a una nueva vida”, agregó.

Buscan establecer en Punta Alta el “Día del orgullo por la maternidad”

Además, contó que el logo tiene girasoles y la razón del mismo. “En días nublados los girasoles, en lugar de marchitarse, se giran para mirarse entre sí y compartir energía, transmitiendo un mensaje de apoyo mutuo y resiliencia, una lección de la naturaleza sobre cómo encontrar luz en la comunidad cuando el sol falta. Está cualidad semeja a la red que queremos crear en torno a las madres puérperas para apuntalarlas en su valiente decisión de dar vida”, indicó.

“Hice un proyecto con la idea de vivir la marcha este año y para el 2026 presentarlo al Honorable Concejo Deliberante y se siga haciendo año a año con las nuevas madres. También estarán invitados todos los que sientan orgullo por la maternidad propia o de otras”, finalizó.