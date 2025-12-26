Vía Punta Alta / maternidad

Buscan establecer en Punta Alta el "Día del orgullo por la maternidad"

Se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 18 hs en el arco de la plaza Belgrano. Invitan a las familias con sus bebés, las madres de corazón, entre otros.

26 de diciembre de 2025

Buscan establecer en Punta Alta la efeméride del “Día del orgullo por la maternidad”. Se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 18 hs en el arco de la plaza Belgrano. Invitan a las familias con sus bebés, las madres de corazón, entre otros.

Marcela Hereñú le manifestó a Vía que, “a partir de la escasa taza de natalidad, podríamos homenajear a las pocas valientes madres que se animan a serlo. Sin tener casi pares, con toda una sociedad hostil a su alrededor. Quiero hacer una efeméride. Día del orgullo por la maternidad y sería el último domingo del año”.

“Que les sirva a las neo madres a modo de balance positivo como meta personal. Pese a su cansancio, su falta de sueño, entre otros. Destacar el orgullo por haber dado paso a una nueva vida”, agregó.

Además, contó que el logo tiene girasoles y la razón del mismo. “En días nublados los girasoles, en lugar de marchitarse, se giran para mirarse entre sí y compartir energía, transmitiendo un mensaje de apoyo mutuo y resiliencia, una lección de la naturaleza sobre cómo encontrar luz en la comunidad cuando el sol falta. Está cualidad semeja a la red que queremos crear en torno a las madres puérperas para apuntalarlas en su valiente decisión de dar vida”, indicó.

“Hice un proyecto con la idea de vivir la marcha este año y para el 2026 presentarlo al Honorable Concejo Deliberante y se siga haciendo año a año con las nuevas madres. También estarán invitados todos los que sientan orgullo por la maternidad propia o de otras”, finalizó.

