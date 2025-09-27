Básquet: triunfazo de Ateneo ante El Nacional

De manera parcial se disputó la novena fecha del Torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol. La lluvia hizo que solo 3 de los 8 partidos se pudieran jugar.

En nuestra ciudad Ateneo derrotó a El Nacional, mientras que Los Andes cayó ante Sportivo.

Ateneo 72 - El Nacional 70

Si bien el celeste gracias a un muy buen primer tiempo estuvo al frente el marcador, por momentos su rival dejó en claro que iba a disputar el partido hasta el final.

Y así fue. El partido estuvo igualado hasta 4 segundos antes del cierre, cuando un doble de Julián Ripoll sentenció el partido.

Julián completó su tarea con 19 puntos y 11 rebotes. Además hubo 14 de Matías Leiva y 12 de Daniel Ezcurra.

Velocidad 78 - Los Andes 65

No alcanzó la gran actuación del estadounidense James Danzey, con 26 puntos (0-2 en t3, 8-15 en t2 y 10-13 en t1), más 14 rebotes y 3 asistencias para que Losa se trajera algo ante el equipo dirigido por el puntaltense Alan Rava, que ganó su segundo partido consecutivo.

En el otro partido que se disputó en la noche del viernes, Barrio Hospital superó 98 a 82 a La Falda.

El resto de la fecha: fueron suspendidos Pellegrini - Altense, Argentino-Independiente (pasó al domingo, a las 20), Pellegrini-Altense (domingo, a las 20), Sportivo-Espora (domingo a las 20.15) y Barracas-Whitense (domingo a las 21).

En tanto, Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre.