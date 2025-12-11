Vía Punta Alta

Actualmente trabaja en las divisiones formativas de Ateneo. El rojinegro jugará el torneo de Tercera de la Asociación Bahiense.

Nicolás Pereyra
11 de diciembre de 2025,

Básquet: Ian Costa será el técnico de Sporting
Ian Costa será DT de Sporting en el torneo de Tercera de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

Sporting continúa dando forma a lo que será su regreso al basquet y confirmó quien será el director técnico para el certamen de Tercera de la Asociación Bahiense de Basquetbol.

El elegido es Ian Costa, quien integró el último plantel de Ateneo y se viene desempeñando como DT en las formativas de la entidad de calle Paso.

Será el regreso a las competencias del club de Mitre y Sáenz Peña tras 17 años a 4 décadas de su participación en la Liga Nacional “B”.

El torneo de Tercera contará con la participación de Pellegrini y Los Andes, ambos de nuestra ciudad.

Además formarán parte de la divisional Deportivo Whitense y Barracas, Bahiense del Norte “B”, Villa Mitre “B”, Sportivo Bahiense “B” y Comercial “B”; Caza y Pesca Huracán Médanos y Fortín Club de Pedro Luro.

