Básquet: Espora, el único puntaltense ganador de la fecha

Comandante Espora dio el presente el la fecha 11 del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol y derrotó sin dejar dudas a Ateneo como visitante.

En tanto que que Bahía Blanca cayeron Altense, Los Andes y Pellegrini.

Ateneo 56 - Espora 80

Gran triunfo de la visita que en todo momento dominó el partido. Con 20 unidades de Bruno Sacomani y 17 de Alan Lera le dio forma a la victoria que también tuvo los aportes de Martín Pérez con 14 y Antuan Durand con 11.

En el local 29 de Ripoll no alcanzaron a causa de la mala efectividad colectiva en los lanzamientos.

Dirigieron Juan Jaramillo, Lucas Andrés y Yamila Nicoletta.

Argentino 94 - Altense 84

En la prórroga el local sacó diferencias tras haber igualado el tiempo regular en 80.

Braian Baier con 20 Nahuel Altamirano con 14 y Juan Manuel Bicondoa con 11 fueron los que más puntos aportaron en el equipo puntaltense.

Fueron jueces Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Fabrizio Rey.

El Nacional 78 - Los Andes 65

Se dio la lógica y el local se impuso a “Losa”. Matías Gómez sumó 14 unidades y James Danzey 13 en el equipo puntaltense que sintió el poderío del local en el que se destacaron Nahuel Dulsan con 16 y Manuel Echarri con 15.

Arbitraron Mariano Enrique, Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

Comercial 76 - Pellegrini 63

Sin Gastón Chávez, su principal arma ofensiva, el azulgrana compitió ante el equipo de White que hizo de local en Villa Mitre.

En el equipo de Punta Alta Juan Ignacio Castro anotó 19 puntos y Juan Coronel 13.

Pitaron Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco y Jerónimo Ocampo.