Básquet: es DT puntaltense y formará parte del staff de la Selección Argentina

El puntaltense Juan Ignacio Diez De Acharan es protagonista de un hecho histórico en el basquetbol de nuestra ciudad. El entrenador de 28 años fue convocado para formar parte del Staff de la Selección Argentina que se prepara para la AmericaCup que se disputará en Nicaragua.

Diez De Acharan, recibió el llamado del entrenador jefe del equipo nacional, Pablo Prigioni.

El entrenador cordobés Pablo Prigioni sigue adelante con la preparación de la selección para la AmeriCup 2025. (Prensa CAB)

Juan Ignacio actualmente es entrenador en Sevilla, España. Tierra elegida para su carrera profesional.

En nuestra ciudad se formó como jugador en Ateneo, integró selecciones de Punta Alta en divisiones formativas y posteriormente pasó a Bahiense del Norte.

El puntaltense Juan Ignacio Diez De Acharan, fue convocado al staff de la Selección Argentina de básquet.

El momento de la convocatoria a la Selección Argentina el DT se desempeña en las formativas dell Real Betis y segundo entrenador del plantel profesional, que ganó la última edición de la LEB Oro (segunda categoría del básquet español) y ascendió a la máxima división, la ACB.