Atletismo: el Circuito de Reyes pone en marcha el calendario regional

La 68ª edición del Circuito de Reyes se largará el próximo lunes, a las 22 horas, desde el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Se realizará a beneficio de INCUDI de la vecina ciudad.
El punto de llegada también será el emblemático teatro ubicado en Alem y Alsina, con el recorrido de las últimas ediciones.
Hasta el momento se registran casi 2 mil inscriptos.
Quienes deseen anotarse para participar puede hacerlo en bahícorre.com.ar , a un costo de 28.000 pesos pesos (sin remera) y 32 mil con la indumentaria de la carrera.
Esta edición no tendrá la caminata previa tradicional, pero a partir de las 20 horas habrá una clase de zumba.
Antes del comienzo de la carrera se realizará un show musical.