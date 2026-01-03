Vía Punta Alta / Atletismo

Atletismo: el Circuito de Reyes pone en marcha el calendario regional

La 68° edición se largará el próximo lunes, a las 22 horas, desde el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Hasta el momento se registran casi 2 mil inscriptos. Cómo anotarse.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

3 de enero de 2026,

El lunes a las 22 se realizará una nueva edición del Circuito de Reyes en Bahía Blanca.

La 68ª edición del Circuito de Reyes se largará el próximo lunes, a las 22 horas, desde el Teatro Municipal de Bahía Blanca.

Se realizará a beneficio de INCUDI de la vecina ciudad.

El punto de llegada también será el emblemático teatro ubicado en Alem y Alsina, con el recorrido de las últimas ediciones.

Hasta el momento se registran casi 2 mil inscriptos.

Quienes deseen anotarse para participar puede hacerlo en bahícorre.com.ar , a un costo de 28.000 pesos pesos (sin remera) y 32 mil con la indumentaria de la carrera.

Esta edición no tendrá la caminata previa tradicional, pero a partir de las 20 horas habrá una clase de zumba.

Antes del comienzo de la carrera se realizará un show musical.

