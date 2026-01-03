Atletismo: el Circuito de Reyes pone en marcha el calendario regional

La 68ª edición del Circuito de Reyes se largará el próximo lunes, a las 22 horas, desde el Teatro Municipal de Bahía Blanca.

Se realizará a beneficio de INCUDI de la vecina ciudad.

El punto de llegada también será el emblemático teatro ubicado en Alem y Alsina, con el recorrido de las últimas ediciones.

El lunes desde las 22 horas se larga la 68° versión del Circuito de Reyes en Bahía Blanca.

Hasta el momento se registran casi 2 mil inscriptos.

Quienes deseen anotarse para participar puede hacerlo en bahícorre.com.ar , a un costo de 28.000 pesos pesos (sin remera) y 32 mil con la indumentaria de la carrera.

Esta edición no tendrá la caminata previa tradicional, pero a partir de las 20 horas habrá una clase de zumba.

Antes del comienzo de la carrera se realizará un show musical.