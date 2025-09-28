Adiestramiento de tiradores especiales de la Infantería en Base Baterías. Se dictó el curso teórico-práctico de balística exterior y fundamentos de tiro de largo alcance (long range) y vía rápida (fast track), que contabilizó 40 horas cátedra entre teoría y práctica. Allí se adiestraron los tiradores especiales de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRIM).

Los tiradores especiales recibieron una actualización teórica en balística y tiro de precisión, gracias a la participación profesional de la empresa civil Patagonia Ballistics.

Los instructores, especialistas en balística y tiro deportivo de precisión, presentaron además un software integral, práctico y eficaz, que asiste al tirador en la gestión de variables balísticas, y explicaron los principios de la balística exterior necesarios para calcular con exactitud los factores que afectan la trayectoria del proyectil. Estas capacidades permiten optimizar la puntería, aumentar la efectividad del disparo y reducir los riesgos colaterales, contribuyendo así al éxito de la misión.

El objetivo central fue perfeccionar la eficiencia y seguridad en el empleo de armas de precisión con las que cuentan las unidades de la BRIM, para lo cual los binomios ejecutaron correcciones sobre blancos de oportunidad que oscilaron entre 300 y 1500 mts, alcanzando los niveles deseables impuestos por el Comando de la Infantería de Marina. Finalizado el curso, se rindió un examen teórico-practico.

Fuente: Gaceta Marinera