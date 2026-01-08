“Acercamos una nueva alternativa legal para multar a ABSA”

Vía Punta Alta / Política local

Así lo indicó Bien Común. El concejal Daniel Medina reclamó que el Municipio ordene a los inspectores municipales y al Juzgado de Faltas proceder a la intimación de la empresa.

Viviana Montenegro

9 de enero de 2026,

Planta depuradora ABSA Punta Alta

El concejal Daniel Medina reclamó que el Municipio ordene a los inspectores municipales y al Juzgado de Faltas proceder a la intimación de la empresa ABSA, en función del artículo 68° del Código Municipal de Faltas.

Qué dispone. “El incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de enfermedades transmisibles y, en general, la falta de desinfección o destrucción de agentes transmisores serán sancionadas con multas”.

“En Coronel Rosales tenemos una verdadera crisis ambiental. Frente a esta situación no sirven las peleas políticas, sino planificar y aplicar las ordenanzas vigentes. Hace años que nosotros intentamos aprobar un proyecto para multar a ABSA por los desbordes de líquidos cloacales. Lamentablemente, el Intendente y varios concejales se opusieron a esa iniciativa que impulsamos desde Bien Común”, expresó Medina.

“Encontramos este artículo plenamente vigente, que faculta al Intendente y a sus inspectores a intimar y eventualmente sancionar a quienes generen condiciones propicias para la propagación de infecciones sanitarias. Además, existen antecedentes concretos en Bahía Blanca, donde ABSA fue intimada por pérdidas cloacales y derrames en la vía pública mediante normas similares. Por lo tanto, no hay excusas: pedimos a los responsables de hacer cumplir las ordenanzas que esta vez podamos avanzar”, afirmó.

Medina también propuso que el Ejecutivo municipal habilite un sistema de denuncias vecinales para detectar y registrar las pérdidas de líquidos cloacales y agua en distintos barrios del distrito.

