Un joven tomó como rehén a su hermana y amenazó con suicidarse, pero se terminó entregando

Tras dos horas de tensión, un hombre de 20 años, que mantenía como rehén a su hermana y amenazaba con suicidarse, se entregó a partir de las negociaciones con la Policía. Sucedió esta tarde de viernes, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Los efectivos de seguridad lograron calmar al joven, quien ya fue trasladado a un centro de salud. Afortunadamente, y gracias al trabajo policial, no hubo que lamentar heridos.

El hecho tuvo lugar en una vivienda en la intersección de las calles Rómulo Noya y Calle 4, de la citada localidad de Zárate.

“Ella me cagó la vida, yo no decidí vivir, ella me trajo al mundo”, se llega a oír en un video que filmaron los vecinos del lugar, donde el joven pide por su madre.

Cabe recordar que el muchacho estaba armado y en un momento disparó hacia el piso: “Qué cobardes que son, un miedo me tienen, dispará”, le lanzó a los policías.

Las primeras informaciones que surgieron es que la toma de rehén de la hermana habría surgido a raíz de una discusión familiar en el patio de la casa. Tras eso, el joven la tomó del cuello, empezó a insultar a su madre y amenazó con quitarse la vida.

Luego, el violento episodio se trasladó a la calle, donde el hombre salió con el arma en su mano. La Policía realizó un anillo de seguridad, a fin de poder dialogar con él y tras dos horas, lograron hacer que deponga su actitud.

En el operativo intervino la Comisaría 1ra y 2da de Lima, Comando Patrulla, Grupo de Prevención Motorizada, Prefectura, GAD y Secretaría de Seguridad Municipal. La causa quedó en manos de la UFI N° 7, que solicitó la ayuda del Grupo Halcón y mediadores.