Paro de colectivos en el AMBA: cómo fue el ataque al chofer de la línea 440

Un chofer de la línea 440 fue agredido este martes a la madrugada durante un robo en la localidad bonaerense de Gran Bourg. Los delincuentes intentaron dispararle tres veces, pero el arma no tenía balas. Como medida de fuerza, los trabajadores de las líneas 440, 315 y 740 confirmaron un paro por tiempo indeterminado.

El chofer de la línea 440 agredido. Foto: @CristianCampi

Como consecuencia, estarán afectadas las unidades que recorren San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Cómo fue el violento episodio

El violento episodio ocurrió pasada la medianoche cuando tres delincuentes subieron a un interno de la línea 440 en la primera parada y atacaron al chofer que, en ese momento, iba solo en el transporte público porque iniciaba su corrido. Tras robarle las pertenencias, uno de los asaltantes le pegó un culatazo en la cabeza y le provocó un corte en el rostro.

Según uno de los delegados, los delincuentes le gatillaron tres veces a la víctima, pero no salieron los disparos. En diálogo con TN, precisó que el golpe le provocó un fuerte corte en la cabeza, por lo que le tuvieron que dar seis puntos en el Hospital San Miguel.

“Nuestro compañero está bien, pero estamos reclamando más seguridad. Esto pasa todos los días, no es de ahora. Estamos expuestos en la calle todos los días”, expresó.

“Por ahora, el paro es por tiempo indeterminado. Veremos qué medidas se tomarán”, aseguró esta mañana, a la espera de una reunión con las autoridades.

“Me gatillaron tres veces”, el dramático relato del colectivero agredido

Esta mañana, en conversación con Eduardo Feinmann para “Alguien tiene que decirlo” (Radio Mitre), Claudio, relató el suceso que vivió: “Llego a la terminal. Hay un chico normal en la parada, como cualquiera, me acerco y le paro”.

“Me aborda el colectivo y atrás de él suben otros dos, uno con un revólver o pistola y me gatilló en la cabeza tres veces. Me pegaron un culatazo en la cabeza y me empezó a sangrar”, agregó.

“Estamos medio encerrados en los asientos de los colectivos, no tenemos medios para salir rápido”, aclaró el agredido por el ladrón. Entre las pertenencias que le hurtaron a Claudio, le sacaron la mochila, dinero, llaves de su vehículo, documentación, registro, cédulas.

Luego del dramático hecho, el trabajador fue auxiliado y recibió seis puntos en la cabeza. “Hoy la cuento. Me arruinaron”, sentenció Claudio, quien no aguantó las lágrimas.