La única detenida por el crimen del empresario escribió una carta desde la cárcel

Nicole Chamorro está detenida desde hace más de una semana por ser la única imputada en la causa que investiga el asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba. Este viernes, trascendió una carta que escribió desde para contar su versión de los hechos.

La mujer trans está detenida y acusada de ser partícipe secundaria en el homicidio, aunque ella asegura que “no hay pruebas en su contra”.

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario asesinado y descuartizado.

Chamorro escribió una carta de puño y letra desde la cárcel de Lomas de Zamora en donde está detenida. En la misiva aseguró que es “inocente” y pidió declarar.

“Mi nombre es Nicol Chamorro, una mujer trans. Me implican injustamente en algo de lo cual me enteré a través de los medios y por mis abogados. En el principio pretendían que declare sobre algo que no entendía y sin la presencia de mi defensor. Ahora digo, soy inocente de lo que me culpan”, dice la carta que publicó TN este viernes.

La carta de la mujer trans detenida por el crimen del empresario. Foto: TN

Chamorro habló sobre las manchas que había en su ropa y que se demostró que, tal como ella había dicho, no eran de sangre. “Yo expliqué que eran de salsa y que todo era injusto conmigo”, subrayó.

De esta manera, el único elemento que la vincula con el crimen es la valija donde descartaron el cuerpo descuartizado de Pérez Algaba.

No obstante, Chamorro asegura que nunca fue suya. “Nunca tuve contacto con ella. Si bien sé de quién es, nunca tuve contacto con ella”, explicó. Se prevé que la mujer declare la semana que viene ante el fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI N°5 de Lomas de Zamora.

“Decido hablar porque necesito que se sepa mi versión de lo que estoy pasando”, indicó.

Asimismo, detalló que se encuentra “contenida” por personal, autoridades, compañeras y sus abogados. “Quiero agradecer a mis seres queridos y a las personas que me ayudan a seguir adelante. Por favor, ayúdenme. Soy Inocente”, concluyó la detenida.