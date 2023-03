IOMA: intendentes y afiliados denuncian malas condiciones en la prestadora, mientras crecen las críticas a Axel Kicillof

Las críticas contra IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) empiezan a ser cada vez más fuertes y las decisiones en la provincia de Buenos Aires por parte de algunos intendentes opositores abren un nuevo foco de conflicto que se mete de lleno en la campaña electoral 2023 para los bonaerenses.

Ahora el foco de conflicto se trasladó a los municipios de algunos mandatarios que decidieron quitar la obra social de los trabajadores estatales producto de las denuncias de las malas condiciones que tiene la prestadora de asistencia médica tanto para conseguir turnos como para las ayudas necesarias para tratamientos médicos.

Manuel Passaglia, el intendente de San Nicolás, decidió que los empleados estatales no estén obligados a afiliarse a IOMA.

En los últimos días, se hizo conocida la decisión de Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, quien anunció que a partir de abril los trabajadores del municipio dejarán de tener IOMA como servicio de prestación médica. “El servicio es deficiente para los trabajadores municipales y tienen atraso en los pagos a los prestadores”, remarcó.

“Creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso con IOMA no pasa. Ya lo planteamos muchas veces y es inútil seguir esperando a que Axel Kicillof haga algo por mejorarlo”, continuó.

“La falta de planificación en la Provincia, que cada vez está peor, nos lleva a tomar esta decisión. Ya lo hemos dicho: si no quieren o no pueden hacerse cargo, que nos pasen la responsabilidad a los Municipios. Lo decimos en materia de seguridad, de educación y también de salud”, agregó el intendente de la ciudad ubicada en el norte de Buenos Aires.

María Eugenia Vidal apoyó al intendente de San Nicolás y criticó el funcionamiento de IOMA. Foto: Twitter

En esa línea se sumará también el mandatario de Pergamino, Javier Martínez, quien señaló que van a ir “por el mismo camino. “Es la dirección en la que trabajamos para garantizar la libertad, la transparencia y mejorarle la vida a la gente”, expresó.

Otros dos que evalúan sumarse a esta situación es Pablo Petracca, de Junín y Ezequiel Galli, de Olavarría, quienes aún no lo hicieron público, pero se espera que avancen en las próximas semanas. Justamente, todos estos, seguirán el ejemplo de Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento, quien habilitó la opción de que los empleados municipales puedan optar por elegir la obra social.

Quién es Homero Giles, el presidente de IOMA y que es admirador de la salud de Cuba

Uno de los apuntados por el funcionamiento de IOMA es su director Homero Giles, el médico que se recibió en Cuba y sueña con estatizar toda la salud en el país. Fue parte del gobierno de Cristina Kirchner, trabajando en el Ministerio de Salud y ahora está bajo la órbita de Nicolás Kreplak, una de las voces más duras del gobierno bonaerense.

Integrante de La Cámpora, también forma parte de la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización que asegura “fomentar una mirada de la salud profunda, nacional y popular”.

Homero Giles, presidente de IOMA, en el acto por el 24 de marzo

Justamente, salió al cruce de Passaglia en sus redes sociales donde señaló que Axel Kicillof es parte de la prestadora bonaerense como así también cruzó a María Eugenia Vidal, a quien denuncian por el vaciamiento en 2019 cuando fue el cambio de gobierno.

“IOMA no tiene problemas por casualidad. Usted lo destruyó, dejo un déficit histórico, deudas con todos los prestadores y proveedores, no se entregaban medicamentos y prótesis y los médicos perdieron 35% de poder adquisitivo. Por eso no querían atender por IOMA”, escribió.

Las denuncias contra Axel Kicillof y su esposa por utilizar otra Obra Social

Uno de los que más criticados por el funcionamiento de IOMA es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien se le apunta no estar afiliado a esta prestadora y utilizar una privada, al igual que su esposa. Si bien Giles mostró la credencial del mandatario provincial, ahora la apuntada es Soledad Quereilhac.

De acuerdo a lo que publicó el sitió RealPolik, la esposa del gobernador que se desempeña como investigadora del CONICET y experta en Letras, abandonó su afiliación a IOMA para continuar con OSDE como prestadora principal. Tan solo duró unos meses, después de que se denunciara que toda la familia Kicillof estaba con la obra social privada.