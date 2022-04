El papá de una alumna de 13 años le envió un audio amenazante a un compañero de ella que la acosaba haciéndole bullying, por lo cual le dijo en el audio, entre otras cosas, que le iba a “arrancar la cabeza y los ojos”.

La adolescente que padece de bullying tiene 13 años y es hipoacúsica. Foto ilustrativa.

Ante lo cual, este hombre, Leonardo, habló sobre lo sucedido y expresó “no arrepentirse de haberlo asustado”, explicando que “sólo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”.

Y a partir del envío del mensaje en cuestión, confesó que “a mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”.

Cabe mencionar que por el envío del audio amenazante, Leonardo fue denunciado.

Las declaraciones del padre de la niña cargada

Leonardo vive en Villa Gesell, y contó que su hija padece de bullying desde hace 10 años, protagonizado por un grupo de compañeros de la escuela de la niña.

“Me cansé de ir al colegio reiteradas veces a que controlen la situación de estas personas que la cargan a mi hija, que es un grupito, y en un momento estallé, mandé un audio para asustar”.

Pero enseguida aclaró: “No voy a arrancarle la cabeza al nene, no voy a sacarle los ojos. Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”.

Según el padre de la niña cargada, su hija volvía de la escuela todos los días llorando y muy angustiada.

También aprovechó en diálogo con C5N a describir un poco más los padecimientos de su hija: “En el recreo la cargan y llega un momento que la nena viene llorando todos los días por una situación diferente. Pedí una entrevista con la psicopedagoga para tener una reunión con la madre (del chico), porque no es la primera vez que voy para que se trate el tema del bullying en el colegio contra mi hija”.

Y luego, lanzó una reflexión: “Cualquier papá que tiene una hija discapacitada y todos los días llega llorando a la casa, en algún momento uno va agarrar una escopeta y lo mata o toma la decisión de asustarlo un poco por teléfono y esto se termina acá”.

Al mismo tiempo, Leonardo dijo haberse comunicado con la madre del chico que carga a su hija, ante lo cual esta última le respondió: “Son problemas de chicos que tienen que arreglarlos entre ellos”.

“Me dijo que hable con la directora para que pongan la sanción que corresponda porque no tiene tiempo para este tipo de boludeces. Después de eso fue que le mandé el audio a su hijo”, contó Leonardo.

Finalmente, sobre el tema de estar preso, él confesó que “la exageré”, dado que solo estuvo demorado por haberse subido a una moto sin papeles.

Discriminación a una niña hipoacúsica

Pero el accionar de Leonardo se dio a raíz de las cargadas, discriminación y malos tratos que a diario sufría su propia hija, que es hipoacúsica, en el Colegio Euskal Echea de Llavallol, al sur del conurbano bonaerense.

Por tales motivos, su padre, de 48 años, no soportó más la situación y decidió actuar para defender a su hija. Así, le envió un mensaje de voz al WhatsApp al adolescente que estaba señalado por ser el principal acosador de la niña.

El mensaje amenazante del padre de la niña acosada

El mensaje en cuestión fue: “Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”.

Para luego agregar: “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”.

El bullying es un accionar muy común en las escuelas, y genera una merma en la autoestima de quien lo sufre. Foto: BBC

Y terminó diciéndole: “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.