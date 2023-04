El desgarrador pedido de ayuda de una policía por su compañero asesinado en la balacera de Zárate

Este jueves por la noche un grupo comando, del que se cree tuvo inteligencia previa, entró a robar en una carbonera en Zárate. Por el enfrentamiento con la policía, el saldo marcó la muerte de un oficial de 25 años, Osvaldo Cantero, y de un empleado del lugar, Luciano Padrón, de 22.

Una mujer policía, compañera del oficial asesinado, presenció el momento en que lo mataron. Y mientras era trasladado al hospital en un patrullero, la mujer pidió ayuda por el radio policial a los gritos.

La información que trascendió es que al menos cinco delincuentes entraron a la carbonera con intenciones de perpetrar el robo, y fue allí cuando se dio el enfrentamiento con la Policía. Estos sucesos tuvieron lugar alrededor de las 20 horas de este jueves, en el comercio que se sitúa en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de lo que estaba pasando por un aviso de una vecina, pero cuando se acercaron hasta la vivienda, los delincuentes comenzaron a disparar y le dieron a dos oficiales, uno de ellos, Cantero, quien recibió un disparo en el pecho.

El otro oficial que fue herido ya estaría fuera de peligro.

Los gritos desgarradores de una policía pidiendo ayuda por su compañero

Producto del tiroteo, una oficial intentó auxiliar a Cantero y terminó pidiendo ayuda a los gritos a través del radio policial.

Osvaldo Osmar Cantero, el policía asesinado en el golpe a la carbonera en Zárate. Foto: Twitter/cdilodovico

“Personal herido con arma de fuego. Una ambulancia, por favor, de carácter, que me intercepte una ambulancia, por favor”, gritaba la oficial, mientras llevaba a su compañero al hospital, en el propio patrullero.

Y además, la oficial relató lo que estaba sucediendo en el asalto: “Se produjo un enfrentamiento armado desde adentro hacia afuera. Tengan precaución. Todo el mundo alerta, son muchos masculinos, jefe”.

Información errónea: “Tenían mala data”

El yerno del dueño de la carbonería aseguró que los delincuentes “solo fueron a buscar plata”, pero que “tenían una mala data”.

“Eran como cinco personas las que entraron y pedían plata, solo eso venían a buscar. En el lugar no había dinero. Creo que estarían equivocados o tenían mala data”, comentó Mauricio cuando dialogó con TN.

Y agregó: “Yo estaba afuera, en la calle y veo que llegaron los policías, empezó el enfrentamiento y yo tenía a mi familia adentro. No sabía como estaban. No quería pensar lo peor y rogaba para que no pase nada. Fue terrible”.