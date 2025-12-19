Vía Posadas / Clima

Viernes templado por la mañana y caluroso por la tarde, sin lluvias en Misiones

Se mantiene el tiempo estable, con cielo algo nublado, vientos del noreste y un nuevo ascenso de las temperaturas. No se esperan precipitaciones y la sensación térmica podría superar los 37 °C en el sur provincial.

Jimena Leguizamón
19 de diciembre de 2025,

Este viernes se presentará con condiciones similares a las de los últimos días en Misiones. El cielo estará algo nublado y el ambiente será templado durante la mañana, mientras que hacia la tarde se prevé un marcado aumento del calor.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 17 °C y 21 °C, en tanto que las máximas se ubicarán entre los 30 °C y 36 °C. La temperatura más elevada de la jornada se estima en Apóstoles, donde el termómetro podría alcanzar los 36 °C, con una sensación térmica cercana a los 37 °C. En contraste, la mínima provincial se registraría en San Vicente, con unos 17 °C.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad prácticamente nula de lluvias. Sin embargo, se mantiene una probabilidad media de formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las primeras horas.

Los vientos soplarán del este y noreste, con velocidades leves a moderadas de entre 2 y 14 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

