Viernes templado por la mañana y caluroso por la tarde, sin lluvias en Misiones.

Este viernes se presentará con condiciones similares a las de los últimos días en Misiones. El cielo estará algo nublado y el ambiente será templado durante la mañana, mientras que hacia la tarde se prevé un marcado aumento del calor.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 17 °C y 21 °C, en tanto que las máximas se ubicarán entre los 30 °C y 36 °C. La temperatura más elevada de la jornada se estima en Apóstoles, donde el termómetro podría alcanzar los 36 °C, con una sensación térmica cercana a los 37 °C. En contraste, la mínima provincial se registraría en San Vicente, con unos 17 °C.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad prácticamente nula de lluvias. Sin embargo, se mantiene una probabilidad media de formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las primeras horas.

Los vientos soplarán del este y noreste, con velocidades leves a moderadas de entre 2 y 14 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.