Una camioneta se incendió durante la madrugada en Posadas.

Una camioneta Mercedes Benz Sprinter se incendió durante la madrugada de este martes en la ciudad de Posadas. El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 sobre la avenida Comandante Buchardo casi calle 31, en jurisdicción de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I, cuando el vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública, fue alcanzado por las llamas.

Efectivos de la Comisaría 18.ª de la Unidad Regional X, que realizaban patrullajes por la zona, detectaron el incendio y de inmediato aseguraron el lugar, interrumpiendo el tránsito y solicitando la intervención del Cuerpo de Bomberos. Una dotación acudió rápidamente y logró sofocar el fuego, evitando que se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

De acuerdo con el informe policial, la camioneta resultó casi totalmente consumida por las llamas. No se registraron personas lesionadas y las causas del siniestro son materia de investigación.