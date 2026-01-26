Vía Posadas / Incendios

Siete viviendas resultaron afectadas por un incendio en el barrio Los Oleritos de Posadas

El siniestro se registró ayer domingo por la mañana. Las altas temperaturas y las construcciones precarias favorecieron la rápida propagación de las llamas. Bomberos y Policía intervinieron en el lugar.

Jimena Leguizamón
26 de enero de 2026,

Un incendio de importantes dimensiones se desató ayer domingo alrededor de las 11 en el barrio Los Oleritos, en la ciudad de Posadas, y afectó a aproximadamente siete viviendas, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona.

De acuerdo al testimonio de residentes del barrio, el fuego se habría iniciado en una vivienda y en cuestión de minutos se propagó hacia casas linderas. Las elevadas temperaturas registradas durante la jornada y el calor extremo favorecieron el rápido avance de las llamas.

Tras el aviso de un vecino, efectivos de la Comisaría Vigésima, dependiente de la Unidad Regional X, acudieron al lugar junto a personal de Bomberos, quienes llevaron adelante intensas tareas para controlar y extinguir el foco ígneo.

Las llamas afectaron principalmente a construcciones precarias, en su mayoría de madera, lo que facilitó la propagación del incendio y provocó importantes daños materiales. De manera preventiva, personal de EMSA realizó el corte del suministro eléctrico en el sector mientras se desarrollaban las tareas de control y enfriamiento.

Las causas del siniestro son materia de investigación, mientras continúan las actuaciones para evaluar el alcance total de los daños.

