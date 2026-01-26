Un incendio de importantes dimensiones se desató ayer domingo alrededor de las 11 en el barrio Los Oleritos, en la ciudad de Posadas, y afectó a aproximadamente siete viviendas, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona.

De acuerdo al testimonio de residentes del barrio, el fuego se habría iniciado en una vivienda y en cuestión de minutos se propagó hacia casas linderas. Las elevadas temperaturas registradas durante la jornada y el calor extremo favorecieron el rápido avance de las llamas.

Tras el aviso de un vecino, efectivos de la Comisaría Vigésima, dependiente de la Unidad Regional X, acudieron al lugar junto a personal de Bomberos, quienes llevaron adelante intensas tareas para controlar y extinguir el foco ígneo.

Siete viviendas resultaron afectadas por un incendio en el barrio Los Oleritos de Posadas.

Las llamas afectaron principalmente a construcciones precarias, en su mayoría de madera, lo que facilitó la propagación del incendio y provocó importantes daños materiales. De manera preventiva, personal de EMSA realizó el corte del suministro eléctrico en el sector mientras se desarrollaban las tareas de control y enfriamiento.

Las causas del siniestro son materia de investigación, mientras continúan las actuaciones para evaluar el alcance total de los daños.