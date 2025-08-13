Se realiza la primera prueba piloto de la Estudiantina de Posadas.

La capital misionera vive este miércoles 13 de agosto el primer ensayo general de la Estudiantina Posadeña 2025. Desde las 8:00 hasta las 19:46, más de 30 colegios pondrán a prueba la logística, la seguridad y la coordinación del desfile central en un evento que marcará el inicio de la temporada estudiantil.

La Municipalidad de Posadas informó que, para garantizar el operativo de seguridad, se implementarán cortes totales en calles internas del microcentro y en la avenida Costanera a partir de las 6:00. Además, habrá desvíos para las líneas 309 Hospital, 309 Estación y 203, que circularán por avenida Roque Pérez y calle Rivadavia.

Los cambios también alcanzarán a las líneas 07 Buenos Aires, 31 Circunvalación, 32 Circunvalación, 201 Manantiales, 27 Itaembé Guazú, 02 Hospital, 05 Parador, 12 San Jorge, 12 Santa Rita y 304 Parque de la Salud, que adoptarán recorridos alternativos durante la jornada.

