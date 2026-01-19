Se incendió un automóvil en pleno centro de Posadas y no hubo heridos.

Un automóvil se incendió alrededor de las 21 horas de ayer domingo en la intersección de las calles Sarmiento y General Paz, en la ciudad de Posadas, generando alarma entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El hecho fue advertido a través de un aviso al Centro Integral de Operaciones (CIO) 911, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional I. Al llegar al lugar, los policías constataron que el vehículo se encontraba en llamas sobre la vía pública y era asistido inicialmente por una patrulla del Grupo de Acción Preventiva.

Ante la magnitud del foco ígneo, se solicitó la intervención de dotaciones de Bomberos de la Zona Centro y de la Zona Oeste, quienes lograron extinguir el incendio y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas.

Según las primeras averiguaciones, el incendio se habría originado a raíz de una falla mecánica en el sector del motor. El conductor del rodado relató que circulaba acompañado por sus hijos y que, al advertir la presencia de las llamas, detuvo la marcha y descendió del vehículo de manera preventiva. Todos los ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión el origen del siniestro. El hecho dejó únicamente daños materiales.