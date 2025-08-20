Posadas: un abogado se atrincheró en su auto para evitar que se lo secuestren.

Un abogado penalista de 56 años protagonizó un incidente durante un operativo de tránsito realizado el domingo en la costanera de Posadas, a la altura del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. El hombre circulaba en un Audi A5 sin patente delantera, sin licencia de conducir ni documento de identidad.

Al ser notificado de que su vehículo sería trasladado al corralón municipal, el conductor se negó a descender y advirtió que permanecería en el interior del rodado hasta que alguien le acercara la documentación correspondiente. La situación motivó la intervención de la comisaría Primera, que constató la infracción.

Tras la llegada de un allegado con los papeles, se labró un acta y el automovilista pudo retirarse del lugar sin que su vehículo fuera retenido. El episodio concluyó sin incidentes mayores.

Fin de semana con 20 vehículos secuestrados en la Costanera

La Dirección de Seguridad Costanera informó que entre el viernes y el domingo fueron retirados de circulación 20 vehículos en distintos puntos de la avenida. Doce correspondieron a automóviles y ocho a motocicletas, con 10 conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia.

Todos los rodados fueron trasladados al corralón municipal y se labraron las actas de infracción correspondientes. Los operativos, realizados junto al área de Tránsito de la Municipalidad, tuvieron como objetivo reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en la zona.